Pre ceny energií obmedzili vo Zvolene prevádzku verejného osvetlenia

Zvolen 26. januára (TASR) – Pre situáciu s cenami energií pristúpilo mesto Zvolen k viacerým úsporným opatreniam. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že príkladom je obmedzenie prevádzky verejného osvetlenia.



Doplnil, že je to však na miestach, kde je to možné a neohrozí to bezpečnosť obyvateľov. "Ak sú napríklad na stĺpe umiestnené dve svietidlá, zapnuté ostáva iba jedno," spresnil s tým, že samospráva šetrila aj obmedzením vianočnej svetelnej výzdoby či vianočnej dediny. "V mestských budovách sa snažíme zefektívniť vykurovanie mechanickým odstránením všetkých prekážok výhrevných telies," podotkol. Príkladom môže byť podľa neho mestský úrad. Dodal, že vo všetkých kanceláriách i spoločných priestoroch prekážky zložili.



Ako uviedol, Zvolen má zmluvu s dodávateľom elektriny do leta tohto roka. "To znamená, že až dovtedy by mala byť nakupovaná za rovnaké ceny ako v priebehu druhej polovice uplynulého roka," zdôraznil. "V našom prípade tak v januári nebol dôvod na žiadne enormné zvýšenie zálohových platieb," konštatoval. Tie však podľa jeho slov vzrástli v minulosti, od polovice minulého roka, keď sú vyššie o tretinu.



Mesto má dodanie plynu na najbližší rok vďaka súťaži, ktorá bola v závere minulého roka. Samospráva tak počíta so zvýšením v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom. "V našom prípade bude mnohé závisieť od vývoja ceny plynu na burze, keďže časť budeme nakupovať práve za spotové ceny," uzavrel.



Zemný plyn bude pre mesto Zvolen aj naďalej dodávať Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava. Vyplýva to z výsledku verejného obstarávania na zákazku na dodávku zemného plynu pre mesto. Medzi odbernými miestami budú napríklad materské školy, základné školy, Centrum voľného času Domino, tržnica a aj zvolenské mestské kúpele.