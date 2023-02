Zvolen pre počasie ukončil prevádzku ľadovej plochy na námestí

Zvolen 24. februára (TASR) – Mesto Zvolen ukončilo prevádzku ľadovej plochy pre verejné korčuľovanie na námestí. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že samospráva tak rozhodla pre počasie. Pripomenul, že dôvodom boli pretrvávajúce dažde v minulých týždňoch.



"Predpovede hovoria o ďalších zrážkach a plusových teplotách v nasledujúcich dňoch," spresnil.



Ako dodal, náklady na prevádzku ľadovej plochy počas končiacej sa zimnej sezóny nie sú ešte úplne vyčíslené. "Odhadujeme ich však na približne 25.000 eur," podotkol. Primátor Zvolena Vladimír Maňka pre TASR poznamenal, že korčuľovanie na námestí vo Zvolene podporujú viaceré firmy. Tým sa darí znižovať náklady mesta na prevádzku. "Celkovo prispeli sumou takmer 10.000 eur," zdôraznil hovorca. Doplnil, že ľudia, ktorí si prenajali klzisko vo večerných hodinách pre amatérske hokejové zápasy, prispeli na fungovanie klziska sumou viac ako 5000 eur.



Svatuška informoval, že pre veľkú popularitu ľadovej plochy na námestí uvažujú s jej prevádzkou aj do budúcnosti. "Pochopiteľne, bude to záležať od konkrétnej situácie, aká bude na začiatku zimnej sezóny 2023 – 2024," ukončil.



Obyvateľom a návštevníkom mesta bola ľadová plocha pod holým nebom k dispozícii počas celých vlaňajších vianočných a novoročných sviatkov a aj po nich. Vstup bol bezplatný.