Zvolen 19. septembra (TASR) - Mesto Zvolen pre preplnené parkoviská rozšíri svoje regulované parkovanie. Zmeny majú zaviesť poriadok na sídlisku Západ a v širšom centre mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Pravidlá schválili zvolenskí poslanci na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Obyvateľom s trvalým pobytom mesto na požiadanie vydá rezidentskú kartu, s ktorou budú môcť parkovať v mieste ich bydliska po celý rok. Pre prvé vozidlo bude karta stáť 20 eur. V prípade druhého auta v domácnosti to bude 100 eur, tretia a každá ďalšia karta budú stáť 400 eur.



Vedúci odboru dopravy zvolenského mestského úradu Pavel Brťka objasnil, že pre spustenie systému budú vyznačovať všetky využiteľné parkovacie miesta. "Po novom bude možné stáť už len na oficiálnych plochách, iné parkovanie nebude tolerované," spresnil. Vyznačovať miesta bude mesto v jesenných a jarných mesiacoch. "Len v rozšírenom centre mesta bude na technické úpravy potrebných takmer 400.000 eur a na sídlisku Západ 170.000 eur," zhrnul Svatuška.



Doplnil, že mesto po 12 rokoch zmení aj cenník za odstavenie auta. V prvom tarifnom pásme po novom vodič uhradí 1,70 eura za hodinu v prípade sms-platby. Suma 1,50 eura bude v prípade platby v hotovosti či kartou. "Novinkou bude možnosť platby cez webovú aplikáciu, kde úhrada parkovania vyjde najlacnejšie," povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Po novom mesto zavádza aj možnosť kratšieho státia. Polhodinovú sadzbu stanovilo na 1,20 eura v prvom tarifnom pásme a 0,60 eura v druhom tarifnom pásme, ak to bude sms-platba. V prípade platby hotovosťou, kartou alebo cez webovú aplikáciu to bude jedno euro v prvom pásme a 0,50 eura v druhom.



Nový systém parkovania by mal vo Zvolene začať fungovať od mája budúceho roka v úplnom centre mesta, v rozšírených centrálnych zónach a na sídlisku Západ. Mesto podľa Svatušku súčasne zadáva vypracovanie ďalších dopravných projektov aj na zvyšné časti mesta, aby mohlo v budúcnosti rozšíriť systém regulovaného parkovania aj v nich.