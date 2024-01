Zvolen pre šetrenie energií mení stránkové hodiny mestského úradu

Zvolen 23. januára (TASR) - Vo Zvolene v novom mesiaci pre šetrenie energií zmenia stránkové hodiny mestského úradu. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že tak zároveň aj vychádzajú v ústrety občanom.



Dodal, že mesto od 5. februára otvorí svoj úrad do neskorších pondelkových a stredajších hodín. "Kým dnes je možné navštíviť ho v prvý deň pracovného týždňa do 15.00 h, po novom bude sprístupnený až do 16.30 h," objasnil. Rovnako v stredu bude otvorený do 16.30 h, teda o polhodinu dlhšie, ako boli ľudia doteraz zvyknutí. Počas piatkov bude možné vybaviť úradné záležitosti do 12.30 h.



Podľa mesta sa samosprávy vinou energetickej krízy a vysokej inflácie nachádzajú v zlej ekonomickej situácii. Vo Zvolene preto spúšťajú šetrenie na energiách. Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že skrátením úradných hodín v piatok bude možné vypnúť kúrenie v celej budove mestského úradu už predpoludním. "Odstavené ostane až do konca víkendu, čím predpokladáme šetrenie v tisícoch eur ročne," vysvetlil. Zároveň uviedol, že zavedením dlhšieho úradného pondelka a stredy vychádzajú v ústrety všetkým, ktorí si potrebujú vybaviť svoje záležitosti v neskorších popoludňajších hodinách.



Zmeny stránkových hodín sa týkajú iba budovy mestského úradu. "Referát správy bytov, ktorý sídli v budove bývalého okresného úradu, budú môcť obyvatelia navštevovať presne tak, ako boli zvyknutí doteraz," poznamenal Svatuška.



Spomenul, že mesto plánuje v blízkej dobe zaviesť aj on-line rezervačný systém. Ktokoľvek si tak bude môcť naplánovať čas vybavenia svojej záležitosť z pohodlia domova. Táto možnosť sa bude týkať vybraných druhov agendy, mesto o nej bude verejnosť vopred informovať.