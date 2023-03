Pre záujemcov pripravujú vo Zvolene piatu Divadelnú kvapku krvi

Zvolen 8. marca (TASR) – Vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) pripravujú piatu Divadelnú kvapku krvi. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Klub priateľov DJGT Silvia Bábelová s tým, že záujemcovia môžu prísť darovať krv do divadla 20. marca.



Pripomenula, že akcia vo foyeri sa začína o 8.00 h a trvať bude do 10.00 h. "Počas predchádzajúcich odberov v divadle darovalo krv viac ako 150 dobrovoľných darcov," spresnila. Ako dodala, počas podujatia sa budú môcť darcovia stretnúť a porozprávať s umelcami a aj so zamestnancami divadla.



Podľa organizátorov o odbery v priestoroch divadla bol zo strany darcov veľký záujem, čo je pre občianske združenie Klub priateľov DJGT inšpiráciou pre organizovanie ďalších. Štvrtá Divadelná kvapka krvi bola vo Zvolene vlani v septembri. Krv na jeseň daroval aj herec DJGT Juraj Smutný. "Snažím sa každé štyri mesiace darovať krv. Aj vďaka svojim blízkym som zistil, aké je dôležité, keď ju niekomu vymenia. Preto si myslím, že je veľmi dôležité chodiť na odbery," zhrnul pre TASR.