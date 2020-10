Pred vstupom do zvolenskej nemocnice kontrolujú ľudí vojaci

Zvolen 19. októbra (TASR) – Pre súčasnú epidemiologickú situáciu stoja od pondelka pred vstupom do zvolenskej nemocnice vojaci. Príslušníci Ozbrojených síl SR pomáhajú tak, že do zariadenia nepustia nikoho so zvýšenou teplotou. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavlíková, pod ktorú nemocnica patrí.



Uniformovaní vojaci pomáhajú pri vstupe rýchlym, bezproblémovým a bezpečným usmernením pacientov, ktorí prichádzajú do zvolenskej nemocnice. Spolu je na tomto mieste deväť vojakov. V spoločnom pavilóne sú štyria, v poliklinike sú traja a dvaja robia administratívnu činnosť, uviedla Pavlíková.



„Využili sme ponuku Ministerstva obrany SR a požiadali o pomoc Ozbrojené sily SR. Dohliadajú aj na dodržiavanie odstupov v čakárňach, pomáhajú tiež s administratívnymi činnosťami v mikrobiologickom laboratóriu a na odberovom mieste,“ uviedla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Nemocnica aj naďalej robí plánované operácie bez obmedzení. Podľa hovorkyne funguje toto zariadenie v štandardnom režime, od konca septembra však platí zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v žltej fáze. K 18. októbru eviduje tento región 150 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.