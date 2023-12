Zvolen predloží zastupiteľstvu návrh na úpravu miestnych daní

Zvolen 5. decembra (TASR) - Mesto Zvolen v decembri predloží zastupiteľstvu návrh na úpravu miestnych daní a poplatkov. Zmeniť by sa mali ich sadzby i zaradenie nehnuteľností do jednotlivých území. Od nového roka opäť upravia aj poplatok za smeti, vyšší bude o osem eur za rok. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Ako ďalej uviedla vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Zuzana Hrešová, v minulosti patrila väčšina bytov do tretej zóny s najnižšou sadzbou za štvorcový meter. "Po novom sídliskové nehnuteľnosti presunieme do zóny číslo dva," vysvetlila. Ak poslanci návrh schvália, majiteľ sídliskového bytu s rozlohou 64 štvorcových metrov po novom zaplatí takmer 36 eur ročne. Doteraz platil viac ako 18 eur.



Dodala, že v prípade centra mesta majiteľ rovnako veľkého bytu po novom zaplatí takmer 40 eur. Doteraz uhrádzal 30 eur. "Najnižšie sadzby zostávajú v tretej zóne, v ktorej po novom zostali okrajové časti mesta. Sú to Lukové, Zolná, Kráľová a Sekierska dolina," podotkla vedúca oddelenia miestnych daní Katarína Markovičová. Samospráva zdôrazňuje, že úprava daní súvisí s nárastom cien energií a s rastúcimi cenami tovarov a služieb. "Predražené sú všetky služby, stavby, každá oprava a tiež celá údržba. To, čo stačilo minulý rok, dnes už zďaleka nestačí," reagoval zvolenský primátor Vladimír Maňka.



Vedúci odboru výstavby a životného prostredia Maroš Hrádela povedal, že súčasná sadzba za smeti nepokrýva náklady na vývoz odpadu a jeho uloženie na skládke. "Minuloročná i tohtoročná dvojciferná inflácia výrazne predražila aj uvedenú službu," zhrnul.



Vyššiu cenu za smeti odhlasovalo zvolenské mestské zastupiteľstvo vlani v decembri. Mestskí poslanci schválili poplatok na obyvateľa a rok vo výške 40 eur. Bol to nárast o 12 eur, dovtedy platili poplatok 28 eur. Naposledy poplatok za odpad zvyšovali v roku 2020, bolo to vtedy o tri eurá ročne na obyvateľa. "Medzičasom však štát pre samosprávy prudko zvýšil poplatok za uloženie odpadu na skládku," vysvetlilo mesto s tým, že mu pridal aj povinnosť triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.