Zvolen predpokladá, že zimná údržba ciest bude stáť podobne ako vlani

Zvolen 9. novembra (TASR) - Na základe vyhodnotenia minuloročnej zimy je predpoklad, že túto sezónu by údržba zvolenských ciest a chodníkov mala stáť približne 750.000 eur. TASR to potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška s tým, že všetko však závisí najmä od charakteru počasia.



Ako ďalej uviedol, mesto sa stará o 101 kilometrov ciest a 95 kilometrov chodníkov. Zimnú údržbu zabezpečuje z väčšej časti prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Niektoré ulice však čistí vlastnými zamestnancami a technikou svojho Strediska komunálnych služieb. "Konkrétne sú to napríklad sídlisko Zlatý potok a niektoré ďalšie menšie lokality mesta," objasnil. V rámci strediska pracuje na zimnej údržbe šesť až osem ľudí, ktorí majú k dispozícii dva špeciálne traktory a ďalšiu techniku. "Miesta, kam sa technika nedostane, je potrebné dočisťovať ručne," spresnil.



Podľa jeho slov má zmluvný partner k dispozícii omnoho väčší počet ľudí. "Čo sa týka techniky, používa všetky druhy sypačov. Od veľkých až po tie najmenšie, keďže musí obsiahnuť väčšinu ciest a chodníkov v meste," priblížil Svatuška.



Samosprávu stála zimná údržba na území v sezóne 2022/2023 vyše 761.000 eur. Spolu v tomto zimnom období zaznamenali vo Zvolene 15 dní sneženia. V oblasti na Kráľovej a v Sekierskej doline bolo počasie chladnejšie s viacerými výjazdmi techniky na posyp a odstraňovanie závejov. "Celé zimné obdobie sa prejavilo nižším počtom dní so snehovými zrážkami," konštatovalo mesto pri vyhodnotení údržby s tým, že veľakrát však boli zmeny počasia a výkyvy teplôt.



V sezóne 2021/2022, keď zaznamenali 16 dní sneženia, stála údržba 729.703 eur. Zima 2020/2021 s 13 dňami sneženia sa skončila s účtom 445.250 eur.