Zvolen predpokladá, že zimná údržba by mohla stáť približne 750000 eur
Všetko však závisí od počasia.
Autor TASR
Zvolen 8. novembra (TASR) - Na základe vyhodnotenia minuloročnej zimy je predpoklad, že túto sezónu by údržba zvolenských ciest a chodníkov mohla stáť približne 750.000 eur. Všetko však závisí od počasia. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.
Dodal, že zimnú údržbu budú, rovnako ako minulý rok, zabezpečovať z väčšej časti prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Je ním spoločnosť Valtec z Lieskovca. Podľa hovorcu má k dispozícii najväčší počet ľudí i strojového vybavenia. Čo sa týka techniky, používa všetky druhy sypačov, od veľkých až po tie najmenšie, keďže musí obsiahnuť väčšinu ciest a chodníkov v meste. „Na miesta, kde sa nedostanú stroje, musí nasadiť ľudí a vyčistiť ich ručne,“ objasnil. Valtec sa stal víťazom verejnej súťaže na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií. Zmluva je na obdobie rokov 2024 až 2028.
Niektoré ulice mesto čistí vlastnými zamestnancami a technikou svojho Strediska komunálnych služieb. Konkrétne sú to napríklad sídliská Zlatý potok, Balkán a niektoré ďalšie menšie lokality mesta. „V rámci strediska pracuje na zimnej údržbe šesť až osem ľudí, k dispozícii majú dva špeciálne traktory a ďalšiu techniku,“ konštatoval. Starostlivosť o pešiu zónu a priľahlé ulice zabezpečuje do konca aktuálneho roka spoločnosť Service Plus Slovensko. Následne ju tiež preberie mestské stredisko.
Svatuška poznamenal, že operačný plán zimnej údržby na nastávajúcu sezónu je riadne schválený. Pohotovostná služba pre zimnú údržbu je od začiatku novembra do konca marca aktívna nepretržite. Kontakt je +421 917 978 047. Mesto sa stará o 101 kilometrov ciest a 95 kilometrov chodníkov.
Samosprávu vyšla zimná údržba na svojom území v sezóne 2024/2025 na takmer 742.000 eur. Vyplýva to z materiálu, v ktorom ju samospráva vyhodnotila a predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva. Spolu v zimnom období 2024/2025 zaznamenali vo Zvolene 11 dní sneženia.
