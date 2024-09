Zvolen presunul jarmok, mesto sa pripravuje na možné prudké zrážky

Zvolen 12. septembra (TASR) - Tradičný jesenný jarmok, ktorý sa mal na námestí vo Zvolene konať už tento piatok (13. 9.) a v sobotu (14. 9.), sa pre nepriaznivé predpovede počasia uskutoční o týždeň neskôr. Informovala o tom zvolenská radnica s tým, že mesto zároveň prijíma opatrenia v súvislosti s možnými prudšími zrážkami.



"Krízový štáb mesta odporučil zrušenie, prípadne preloženie podujatí, pri ktorých sa očakáva zhromaždenie väčšieho počtu ľudí," uviedlo mesto na svojej oficiálnej internetovej stránke. Krízový štáb zvolal primátor Vladimír Maňka na základe výstrahy meteorológov pre piatok a sobotu.



"Rozhodnutie o preložení jarmoku nebolo jednoduché. Vieme, že je obľúbeným podujatím Zvolenčanov, rozhodli sa preto nezrušiť ho úplne, ale presunúť ho o týždeň - aj s rizikom, že predajcov bude menej, keďže už majú rezervované miesta v iných mestách či obciach," vysvetlil Maňka.



Ako ďalej uvádza samospráva, podľa výstrah sa na území mesta očakáva úhrn zrážok od 70 do 120 milimetrov. Pribudnúť tiež môže protipovodňová výstraha. "Ak sa k tomu pridá prudší vietor, mohlo by to predstavovať nebezpečenstvo. Presunutím jarmoku na iný termín chceme v prvom rade ochrániť bezpečnosť Zvolenčanov i samotných predávajúcich," dodal primátor.



Mesto sa zároveň pripravuje na príchod ohlasovaného množstva zrážok. "V priebehu dnešného dňa čistíme uličné vpusty, prednostne tie najproblémovejšie. Veríme, že to pomôže odvedeniu vody z našich ciest a chodníkov, ak spadne predpovedané množstvo zrážok," uviedol vedúci odboru dopravy Pavel Brťka.



Vo Zvolene sa už dnes budú plniť aj vrecia s pieskom, základné množstvo má byť pripravené do večera. V pohotovosti je podľa primátora dobrovoľný hasičský zbor, mestská polícia i pracovníci komunálneho strediska. "Budeme veľmi pozorne sledovať hladinu vodných tokov na problémových miestach, aktivizovali sme aj prípravu krízového ubytovania v našom komunitnom centre a na ďalších miestach," doplnil Maňka.