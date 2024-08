Zvolen prijal v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím opatrenia

Zvolen 14. augusta (TASR) - Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Verejnosť môže na schladenie využiť napríklad rozprašovacie brány na vodnú paru. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že samospráva už pred niekoľkými týždňami inštalovala tri hmlové brány, ktoré počas letných horúčav ochladia vzduch na zvolenskom námestí. Ochladzovanie vzduchu funguje na princípe vodnej pary. "V dňoch, keď teplota vzduchu vystupuje nad 30 stupňov Celzia, je aj kropenie ulíc v centre mesta, ktoré je horúčavami postihnuté najviac," objasnil. Ktokoľvek má tiež podľa neho možnosť v horúcich dňoch využiť fontánky na pitie, ktoré sú inštalované na námestí.



Ako ďalej uviedol, mestská polícia, občianske hliadky i pracovníci kamerového systému sa pri svojej hliadkovej činnosti zameriavajú na prípadné situácie, keď by mohli nastať nevoľnosti z horúčav. "V tom prípade vedia poskytnúť pomoc, prípadne urýchlene privolať rýchlu zdravotnú pomoc," podotkol s tým, že v prvom rade je potrebné riadiť sa radami odborníkov. Znamená to zvýšiť príjem tekutín a ak je to možné, nechodiť na slnko v čase najväčších horúčav.



V lete sa treba v exteriéri chrániť vhodnou pokrývkou hlavy aj slnečnými okuliarmi. Dôležité je i používanie krému s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. V horúčavách sa tiež odporúča nosiť oblečenie voľnejšieho strihu a skôr svetlých farieb. Pripomenuli to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR. Na ľudí tiež apelovali, aby sa opakovane nevystavovali slnečnému žiareniu, pretože negatívne vplýva na kožu.