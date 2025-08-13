< sekcia Regióny
Zvolen prijal v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viacero opatrení
Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovacie brány na vodnú paru.
Autor TASR
Zvolen 13. augusta (TASR) - Mesto Zvolen prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovacie brány na vodnú paru. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že v prvom rade je však potrebné riadiť sa radami odborníkov. To znamená, zvýšiť príjem tekutín a ak je to možné, nechodiť na slnko v čase najväčších horúčav. Objasnil, že mestská polícia, občianske hliadky i pracovníci kamerového systému sa pri svojej hliadkovej činnosti intenzívnejšie zameriavajú na prípadné situácie, keď by mohli mať občania prípadné nevoľnosti z horúčav. „V tom prípade vedia poskytnúť pomoc, prípadne urýchlene privolať rýchlu zdravotnú pomoc,“ zdôraznil.
V dňoch, keď teplota vzduchu vystupuje nad 30 stupňov Celzia, kropia vo Zvolene ulice v centre mesta, ktoré je horúčavami postihnuté najviac. Ľudia majú podľa hovorcu možnosť v týchto dňoch využiť fontánky na pitie, ktoré sú priamo na Námestí SNP. Na osvieženie inštalovali aj tri hmlové brány na námestí.
Primárka detského oddelenia nemocnice vo Zvolene Veronika Barkáčová doplnila, že letné horúčavy sú mimoriadne rizikové pre deti. Ich organizmus má podľa nej slabšiu schopnosť termoregulácie, rýchlo sa prehrieva aj dehydruje. Preto by rodičia mali deťom pravidelne ponúkať tekutiny, a to ešte skôr, než sú smädné. „Treba si dať pozor na sladené nápoje a sirupy s vysokým obsahom cukru, ktoré nie sú najvhodnejšou voľbou,“ reagovala primárka. Dobrou voľbou sú podľa nej aj domáce ovocné šťavy riedené vodou, vodnaté ovocie a zelenina, vlažné polievky či ovocné pyré.
Vysoké teploty sa v stredu majú vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahy. Druhý stupeň výstrahy sa týka aj okresu Zvolen. Teplota tam môže stúpnuť až na 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.
