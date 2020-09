Primátori vo Zvolene diskutovali o prevencii kriminality aj o COVID-19

Zvolen 18. septembra (TASR) – Ochorenie COVID-19 či prevencia kriminality boli témami piatkového rokovania Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo Zvolene. „V prvom rade sme sa bavili o tom, čo trápi každého, a to je nový koronavírus. Bol tu človek z krízového manažmentu Ministerstva vnútra SR a vysvetlil nám spôsob, ako budú riešiť úhrady samosprávam cez okresné úrady. Hovorili sme o tom, že je to administratívne ťažko zvládnuteľné,“ uviedol pre TASR po skončení takmer štvorhodinového rokovania predseda ZMOS Branislav Tréger.



Ako dodal, v rámci diskusie bol názor, aby ZMOS požiadalo ministra financií o príspevok pre mestá a obce na všetky výdavky v súvislosti s ochranou pred novým koronavírusom. „Mohlo by sa to riešiť získaním určitej sumy na jedného obyvateľa. Z týchto prostriedkov by mali samosprávy prostriedky na veci, ktoré sú na ochranu pred novým koronavírusom,“ spomenul.



Ďalšou témou bola kriminalita a najčastejšie problémy pri výkone právomocí mestských polícií. "Prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR Ján Andrejko hovoril o praxi, v ktorej si nevieme poradiť s ľuďmi, ktorí na verejnosti pijú alkohol. Hovorili sme o záchytkách a malo by to už aj byť na najbližšej schôdzi parlamentu. Problém je, kto to bude zriaďovať,“ pokračuje Tréger.



Účastníci piatkového stretnutia prebrali aj tému bezdomovectva a ničenia verejného majetku. „Priestupky a prehrešky by si mali ľudia odrobiť verejnými prácami. Boli by sme radi, keby sa toto dostalo do legislatívy. Robia to aj v Amerike, jednoducho, ak niekto niečo poškodí, žiadne také, že ho upozorníme. Pôjde si to odrobiť, v takej hodnote, v akej spôsobil škodu,“ zhrnul predseda združenia.