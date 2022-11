Zvolen: Primátorovi V. Maňkovi sa základný plat zvýši o 50 percent

Zvolen 28. novembra (TASR) - So základným platom 3880 eur, zvýšeným o 50 percent, bude v nadchádzajúcom volebnom období viesť mesto Zvolen primátor Vladimír Maňka. Navrhnutú výšku platu mu odsúhlasili novozvolení poslanci mesta na pondelkovom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve.



V diskusii k návrhu o výške platu primátora síce niektorí poslanci upozornili na to, či je vhodné v období, "keď sa slovo kríza skloňuje vo všetkých pádoch a mnohým ľudom sa nedostáva", schváliť plat hlave mesta takmer v maximálnej výške, 15 z 21 prítomných poslancov predsa za návrh zahlasovalo.



Maňka vo svojom príhovore po zložení sľubu upozornil, že mesto nečaká priaznivé obdobie, nehodlá však len kúriť a svietiť. "Nesmieme otáľať, ale musíme sa hneď pustiť do práce," konštatoval. Pozornosť chce hneď v najbližších dňoch a týždňoch upriamiť na získavanie financií z eurofondov, kde sú aktuálne najväčšie možnosti.



Vyzval tiež poslancov, aby za predchádzajúcimi nezhodami urobili hrubú čiaru a boli jednotní. V dôležitých veciach sa chce obracať aj na obyvateľov mesta. Chce zriadiť napríklad aj mestský mládežnícky parlament a diskutovať chce aj s tzv. radou starších.



Novozvolení poslanci odsúhlasili počas prvého zastupiteľstva aj novú mestskú radu, mestské komisie a výbory mestských častí. Vybraných poslancov tiež poverili výkonom sobáša.