Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
Zvolen pripravuje druhé stretnutie k rekonštrukcii Námestia mládeže

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Zvolen 27. mája (TASR) - Mesto Zvolen pripravuje druhé verejné stretnutie k plánovanej rekonštrukcii Námestia mládeže. O tom, ako bude v budúcnosti vyzerať môžu prísť záujemcovia diskutovať vo štvrtok 28. mája popoludní priamo do tejto lokality. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.

Dodala, že pri príprave architektonickej štúdie na obnovu verejného priestoru chce mesto počuť aj názor obyvateľov. „Ak budú ich podnety z priestorového hľadiska reálne, architekti môžu s nimi pracovať,“ objasnila Jana Tlučáková z odboru životného prostredia zvolenského mestského úradu. Spomenula, že jednou z podmienok mesta pri rekonštrukcii priestoru je zachovanie stromovej výsadby.

Architektka Miriam Húšťavová podotkla, že sa snažia naložiť s hodnotami, ktoré už na námestí sú. „Zatiaľ sme na začiatku, dnes však vieme povedať, že chceme v priestore doplniť lavičky. Uvažujeme aj o fontáne, ktorej hlavnou výhodou je ochladzovacia funkcia v letných mesiacoch,“ zhrnula.

Vedúci odboru životného prostredia mestského úradu Štefan Šulek podotkol, že obnova námestia nie je záležitosť jedného roka. Projekt pripravujú s cieľom získať na jeho obnovu financie z eurofondov. Mesto sa tak pripravuje na zásobu projektov pre nové programovacie obdobie rokov 2028 až 2035 z fondov Európskej únie.

Samospráva uviedla, že niektorí obyvatelia sídliska Západ majú predstavu o tom, ako Námestie mládeže skultúrniť. Ich želania zazneli na prvom diskusnom fóre k plánovanej rekonštrukcii, ktoré sa uskutočnilo v občianskom centre. Zúčastnili sa na ňom aj architekti. Prvé podnety od obyvateľov sídliska architektonický ateliér zapracúva do štúdie, ktorú im príde predstaviť.
