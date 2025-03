Zvolen pripravuje jarné upratovanie, zapojiť sa môžu i obyvatelia

Zvolen 11. marca (TASR) - Samospráva Zvolena pripravuje jarné upratovanie mesta. K aktivitám, ktoré majú priniesť čistejšie prostredie, sa môžu pripojiť i obyvatelia. TASR o tom informoval hovorca Zvolena Martin Svatuška s tým, že odpad môžu ľudia odniesť aj do zberného dvora.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka objasnil, že do jednotlivých lokalít tiež posielajú od 10. marca vozidlo. "Pracovníci zberovej spoločnosti z neho bezplatne odoberú nebezpečný odpad, napríklad žiarivky, chladničky, opotrebovaný motorový olej, farby či batérie," vysvetlil. Harmonogram pohybu vozidla nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta aj s mapou. Vozidlo však odstavia tam, kde mu v tom čase nebude nič prekážať. Zakreslená poloha sa tak môže od tej reálnej o niekoľko metrov líšiť.



Ľudia budú môcť objemnejší odpad od 20. marca vložiť do veľkokapacitných kontajnerov. Občania, ktorí sa chcú zbaviť buriny či odpadu z orezávania a kapacita bežnej nádoby im nestačí, môžu kontaktovať poslanca svojej mestskej časti. "Prostredníctvom mesta zabezpečí väčšiu nádobu, ktorá bude v daný deň aj vyvezená," povedala Beáta Slamková z referátu pre odpady. Mesto zároveň upozorňuje na zákaz orezávania drevín na verejných priestranstvách, ktoré sú v jeho správe. "Neodborný prístup by ich mohol poškodiť, čím by sa do budúcnosti mohli stať nebezpečnými pre okoloidúcich," objasnila referentka pre zeleň Jana Tlučáková.



Zvolen ponúka obyvateľom aj službu deratizácie. Pri podozrení na hlodavce je možné kontaktovať referát odpadového hospodárstva mestského úradu a nahlásiť konkrétne miesto. Informácie o odpade a príslušné kontakty záujemcovia nájdu na webe mesta.



Svatuška zdôraznil, že 27. marca bude pre školy podujatie s názvom Škola zálohovania. Zábavnou formou sa dozvedia o tom, ako triediť odpad. Deň Zeme sa uskutoční 2. mája na námestí vo Zvolene. Koordinátorka združenia Očami prírody Denisa Záchenská zhrnula, že pripravujú trhy udržateľných výrobkov a interaktívne aktivity s dôrazom na ochranu prírody. Nebude chýbať výstava prác žiakov zvolenských škôl.