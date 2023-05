Zvolen pripravuje na spustenie zákazu parkovania na chodníkoch

Zvolen 2. mája (TASR) - Mesto Zvolen sa pripravuje na spustenie zákazu parkovania na chodníkoch. Povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona, zapracovali v dvoch dopravných projektoch, ktoré si dalo mesto v minulosti spracovať. TASR informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Uviedol, že projekty budú slúžiť ako základ na riešenie parkovania na sídlisku Západ a v širšom centre mesta. Podľa jeho slov oba počítajú s tým, že nebude možné parkovať na chodníkoch. "Zároveň sa v nich však uvažuje s vybudovaním nových parkovacích miest či vyznačením takých, ktoré doposiaľ vyznačené neboli," spresnil. Čo sa týka zvyšných častí mesta, na väčšine chodníkov podľa hovorcu nebude možné parkovať. "Nespĺňajú totiž šírkové parametre na to, aby pri zaparkovanom vozidle ostal voľný priestor v šírke 1,5 metra," objasnil. Chodníky, na ktorých to bude možné, mesto riadne označí dopravným značením presne tak, ako to vyžaduje nová legislatíva.



Detviansky hovorca Milan Suja poznamenal, že zákaz parkovania na chodníkoch je len jedným z množstva problémov, ktoré sú spojené s nárastom počtu áut v Detve. "Mesto si v prvom rade musí dať vypracovať novú parkovaciu politiku, s čím sa už na tento rok počíta aj v rozpočte," uzavrel.



Tento rok 1. októbra končí prechodné obdobie, keď ešte bolo možné parkovať na chodníku podľa pravidiel platných do 28. februára 2022. Platiť začnú pravidlá podľa novely zákona o cestnej premávke. Tá obmedzí parkovanie áut na chodníkoch mimo vyznačených miest.