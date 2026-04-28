Zvolen pripravuje obnovu detského ihriska na Stráži
Autor TASR
Zvolen 28. apríla (TASR) - Mesto Zvolen plánuje obnoviť detské ihrisko v miestnej lokalite Stráž. Nevyhovujúce prvky nahradia modernými, bezpečnými a estetickejšími. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že práce naplánovali na obdobie od mája do júla tohto roka. Najskôr odstránia staré poškodené lavičky, nefunkčné konštrukcie a aj pneumatiky, ktoré pôvodne slúžili ako jeden z herných prvkov. Následne pribudnú nové atrakcie ako domček so šmykľavkou a s hojdačkou, kolotoč a nové pieskovisko. To podľa neho vyrobia zamestnanci mestského Strediska komunálnych služieb. Súčasťou nového ihriska budú bezpečné dopadové plochy a piknikové sedenie. „Mesto reaguje svojím projektom na potrebu priestoru pre pohyb a zábavu detí v lokalite, kde pre novú výstavbu rastie počet obyvateľov,“ objasnila samospráva.
Jana Tlučáková zo zvolenskej radnice spresnila, že nanovo vybudujú moderné malé detské ihrisko, ktoré bude spĺňať aktuálne bezpečnostné normy. Mesto uskutočňuje tento projekt vďaka podpore z Nadácie EPH vo výške 15.000 eur. Ďalších 3800 eur je z mestského rozpočtu. Investícia podľa samosprávy zahŕňa nielen samotné herné prvky, ale aj nevyhnutné stavebné práce a odvodnenie plochy.
