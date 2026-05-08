Zvolen pripravuje obnovu kultúrneho domu na Podborovej
Mesto hľadá externé financie.
Autor TASR
Zvolen 8. mája (TASR) - Kultúrny dom vo zvolenskej mestskej časti Podborová si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, mesto už má spracovanú projektovú dokumentáciu. Hľadá však možnosti financovania obnovy z externých zdrojov, aby čo najmenej zaťažilo svoj rozpočet. TASR o tom informovala hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
V rámci rekonštrukcie počítajú so zateplením budovy, výmenou okien, obnovou zázemia účinkujúcich i úpravou sociálnych zariadení. „Odhadovaný rozpočet na rekonštrukciu v zmysle projektovej dokumentácie z roku 2024 bol vo výške 2.106.482 eur s DPH,“ spresnila hovorkyňa.
Kultúrny dom postavili na základe stavebného povolenia z roku 1987 ako prístavbu, rozšírenie Domu dôstojníkov. Dnes je podľa hovorkyne známy ako kino Podborová. Dodala, že mesto v objekte počas rokov jeho prevádzky opravilo javiskové osvetlenie a vymenili sa vchodové dvere. Stavebnými úpravami prešli sociálne zariadenia, opravu si vyžadovala aj strešná krytina. V súčasnosti kultúrny dom využívajú na podujatia, ktoré organizuje mesto i komerčný sektor. „Na jeho prevádzku samospráva ročne vynaloží desiatky tisíc eur,“ poznamenala Pšenáková.
Vo Zvolene sa nachádza aj Dom kultúry Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorý od železníc preberie ministerstvo obrany. Na tlačovej konferencii to koncom apríla uviedol podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Doplnil, že rezort po rokoch zároveň obnoví činnosť Vojenského umeleckého súboru Jánošík. Profesionálne folklórne zoskupenie bude oficiálne sídliť v tomto dome kultúry, ktorý čaká postupná obnova. Priestor v ňom budú mať aj ďalšie umelecké zoskupenia.
ŽSR pre TASR potvrdili, že zmluvu uzatvorili koncom apríla tohto roka. „Medzi ŽSR a Ministerstvom obrany SR pokračuje komunikácia aj o následnom prevode. Kedy sa tak stane, momentálne nevieme povedať,“ konštatovali.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka na sociálnej sieti uviedol, že je spokojný a dodal, že v súčasnej finančnej situácii samospráv nemusia za kúpu budovy, jej potrebnú rekonštrukciu, ani za jej ďalšiu prevádzku platiť milióny eur. „Zriadením súboru Jánošík sa Zvolen, mesto lesníctva, stáva aj významným centrom folklóru a kultúry,“ vyhlásil.
