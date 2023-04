Zvolen pripravuje podklady k prehodnoteniu taríf cestovného v MHD

Zvolen 13. apríla (TASR) - Mesto Zvolen v súčasnosti pripravuje podklady k prehodnoteniu taríf cestovného vo svojej mestskej hromadnej doprave (MHD). TASR to vo štvrtok potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že cieľom je postupné zjednotenie s tarifami a pravidlami prímestskej autobusovej dopravy. "Tak, aby odstránili čo najviac prekážok zavedenia integrovaného dopravného systému, ktorý by mal od 1. januára 2024 spustiť Banskobystrický samosprávny kraj," spresnil. Až na základe analýzy padne podľa neho rozhodnutie, ktoré tarify upravia a či budú znamenať úpravu ceny cestovného.



Primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka doplnil, že samospráva sa bude zaoberať myšlienkou poskytnutia bezplatného cestovania MHD pre svojich obyvateľov. "Na tom treba detailne rozanalyzovať ekonomiku, keďže tento krok by mal dosah na mestský rozpočet," priblížil. Ako ďalej uviedol, hromadná doprava predstavuje ekologickejší spôsob cestovania. Zároveň môže podľa neho zmierniť problémy s preplnenými cestami i parkoviskami. "Naším cieľom je motivovať ľudí, aby používali bicykle, chôdzu a hromadnú dopravu pred individuálnou motorovou dopravou," uzavrel primátor.



Mesto Zvolen tarifnými podmienkami určuje maximálne ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave. Tá je v prevádzke na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Uzatvorili ju mesto Zvolen a dopravca Slovenská autobusová doprava Zvolen. Okrem základných cestovných lístkov môžu ľudia cestovať vo zvolenskej MHD aj s viacerými zľavami.