Zvolen pripravuje Vianočnú dedinu, vyhlásilo súťaž na prenájom stánkov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vianočná dedina otvára svoje brány pre ľudí každoročne v predsviatočnom období.

Autor TASR
Zvolen 21. októbra (TASR) - Mesto Zvolen opäť pripravuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov tradičnú Vianočnú dedinu. V súčasnosti vyhlásilo súťaž na prenájom predajných stánkov na námestí. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke.

Účelom nájmu je predaj horúcich alkoholických nápojov, sladkých jedál, mäsových, syrových a remeselných výrobkov. Môžu to tiež byť včelie produkty, medovina, drevené hračky, domáce štrúdle i koláče. Nájomná zmluva bude podľa mesta uzatvorená od 21. novembra do 7. januára nového roka, s povinnosťou začiatku prevádzkovania stánku od 28. novembra. Podľa oznámenia je navrhovateľ pred súťažou povinný zaplatiť prenajímateľovi finančnú zábezpeku, čo je suma podľa kategórie stánku. Návrhy môžu záujemcovia predkladať do 10. novembra cez elektronickú schránku, osobne alebo poštou na Mestský úrad vo Zvolene.

Vianočná dedina otvára svoje brány pre ľudí každoročne v predsviatočnom období. Séria kultúrnych podujatí trvá do Vianoc, publikum zabávajú hudobníci, speváci a aj folkloristi. Atmosféru sviatkov spríjemňujú svetielka, vianočný stromček a aj koledy. Záujemcovia majú k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostávajú i remeselníci a domáce výrobky.
