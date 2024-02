Zvolen pripravuje výberové konanie na pozície mestských policajtov

Zvolen 15. februára (TASR) - Mesto Zvolen v súčasnosti pripravuje výberové konanie na obsadenie piatich pozícií mestských policajtov. Aktuálne ich má k dispozícii 33 z celkového počtu 40 miest. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Okrem toho, že dohliadajú na verejný poriadok, chránia tiež podľa neho životy obyvateľov a predchádzajú škodám na majetku. "V priestoroch mestskej polície úspešne funguje chránené pracovisko, z ktorého je obsluhovaný celý kamerový systém," spresnil. Dodal, že už niekoľko rokov v ňom poskytujú možnosť uplatnenia ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. "O to väčší počet policajtov môže pôsobiť priamo v uliciach mesta," objasnil.



Samospráva informuje, že pracovný pomer je na plný úväzok a požiadavkou na zamestnanca je úplné stredné vzdelanie s maturitou. Ďalšou je, aby mal uchádzač viac ako 21 rokov a mal prehľad v platných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na činnosť mestskej polície a samosprávy. Predpokladaný termín nástupu do práce je marec tohto roka. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu záujemcovia posielať do 16. februára na adresu zvolenského mestského úradu.



Mesto má v súčasnosti k dispozícii zábery zo 49 kamier, ktoré snímajú verejné priestranstvá 24 hodín denne. Postupne inštaluje ďalšie zariadenia podľa schváleného plánu rozvoja kamerového systému. Hovorca poznamenal, že minulý rok napríklad pribudli na zvolenských sídliskách tri kamery. "Jedna je umiestnená na Západe, jedna na Zlatom potoku a ďalšia na Podborovej," spomenul. V súčasnosti mesto hľadá možnosti externého financovania ďalšieho rozširovania kamerového systému. Svatuška doplnil, že je to veľmi nákladná záležitosť, najmä keď majú v pláne postupne osadiť ďalších približne 50 kamier.