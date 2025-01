Zvolen: Prírodný cintorín mal vlani 19 uložení popola

Zvolen 23. januára (TASR) - V prírodnom cintoríne Záhrada spomienok vo Zvolene bolo vlani 19 uložení popola a tri prírodné pohreby celých tiel. TASR o tom informovala správkyňa Záhrady spomienok Andrea Uherková s tým, že aj naďalej majú viac záujemcov o urny.



Dodala, že v roku 2023 uložili 20 popolov a mali jeden pohreb celého tela. "Evidujeme teda zvýšený záujem pozostalých aj o tento spôsob," spomenula. Niektoré z rozlúčok boli podľa nej v úzkom kruhu rodiny a bez obradníčky. Rodina sama uložila popol a zapálila sviečky. "Iné sa niesli v znamení väčších spomienkových slávností, súčasťou ktorých boli viaceré príhovory, hudba, čítanie úryvkov z obľúbených kníh i občerstvenie priamo v záhrade," zhrnula. Reakcie pozostalých a hostí pohrebov sú podľa nej pozitívne. "Na ľudí pôsobí najmä to, ak je rozlúčka von, pod korunami stromov a ak sa do nej zapojí aj rodina a priatelia. Urobia ju tým osobnejšiu," poznamenala.



Ako uviedla, v záhrade majú priestor pre ukladanie popola na ďalšie roky. Vlani na jeseň obnovili prírodný cintorín a vysadili nové kríky a trvalky. V záhone pri plote tak vznikli nové miesta. "Oveľa väčší priestor však v súčasnosti máme na prírodné kostrové pochovávanie. Je to ukladanie celých tiel do zeme prírode blízkym spôsobom," povedala.



Zvolenský prírodný cintorín je prvý na Slovensku a funguje od roku 2017. Vo vyhradenej časti zvolenského cintorína sa pochováva v rozložiteľných urnách pri kvetinových záhonoch či pri koreňoch stromov. Neskôr pribudlo v záhrade aj kostrové pochovávanie. Obrady poslednej rozlúčky môžu byť civilné, ako aj cirkevné a bývajú pod šírym nebom. Každé miesto s urnou je označené travertínovou tabuľkou s údajmi o zosnulom. Klasické náhrobky, umelé kvety a ani kahance pri nich návštevníci nenájdu.