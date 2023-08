Prístavbou k škôlke na Zlatom potoku chce Zvolen zvýšiť jej kapacitu

Zvolen 1. augusta (TASR) – Mesto Zvolen plánuje pristaviť budovu k súčasnej Materskej škole Centrum na sídlisku Zlatý potok. Rozšíriť tak chce jej kapacitu v rámci existujúceho areálu. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 593.785 eur bez DPH.



Ako ďalej uvádza, objekt materskej školy sa skladá z troch prevádzkových pavilónov. Dva z nich sú dvojpodlažné a jeden je jednopodlažný. Všetky sú železobetónové rámové skelety, opláštené panelmi. Všetky strechy sú ploché. "Objekt materskej školy postavili koncom 70. rokov a projektová dokumentácia je zo 60. rokov," dodáva oznámenie.



Podľa neho v roku 2011 robili stavebné práce pre zníženie energetickej náročnosti. Súčasťou bolo zateplenie fasády, strešného plášťa i výmena okenných otvorov. "Zámerom stavebníka je prístavbou zvýšiť kapacitu s využitím existujúcej infraštruktúry," objasňuje. Z architektonického hľadiska má prístavba zapadnúť do súčasného pôvodného objektu. Podotýka, že nijako sa nemenia základné parametre objektu ani prevádzky v ňom. Oznámenie zdôrazňuje, že prístavba pavilónu využije všetky pôvodné prípojky inžinierskych sietí.



Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 22. augusta. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.