Prokurátorka podá pre voľbu hlavného kontrolóra vo Zvolene žalobu

Zvolen 15. júna (TASR) – Prokurátorka okresnej prokuratúry podá pre voľbu hlavného kontrolóra vo Zvolene správnu žalobu na súd. Dôvodom je, že zvolenské mestské zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátorky, podľa ktorej bola voľba nezákonná. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivana Vozára pre TASR.



Ako priblížil, k právnym následkom neplatnej voľby hlavného kontrolóra mesta sa nie je možné v tomto momente bližšie vyjadriť. Podľa jeho slov však hrozí, že bude spochybnená legitimita všetkých úkonov hlavného kontrolóra mesta, ktoré urobí od voľby až do právoplatného rozhodnutia súdu.



Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene koncom mája nevyhovelo protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry Zvolen, ktorým napadla februárovú verejnú voľbu hlavného kontrolóra. "Bola zmätočná a nezákonná, pretože poslanci pri verejnej voľbe v prvom kole opakovane odovzdali svoj hlas viacerým kandidátom, čo naša právna úprava nedovoľuje," vysvetlil Vozár. Dodal, že ak by bolo tajné hlasovanie, tak hlasovací lístok s označenými viacerými kandidátmi by automaticky vyradili ako neplatný.



Novým zvolenským kontrolórom je od februára tohto roka bývalý poslanec mestského zastupiteľstva Peter Košík. Hovorca Zvolena Martin Svatuška informoval, že mesto po proteste prokurátorky predložilo na rokovanie mestského parlamentu dve možnosti postupu. "Jedna hovorila o vyhovení protestu a následnom zrušení predmetného uznesenia, druhá o nevyhovení z dôvodu domnienky, že protest nie je dôvodný," objasnil. Vysvetlil, že poslanci sa väčšinou hlasov rozhodli protestu nevyhovieť. "Z diskusie vyplynulo, že týmto spôsobom uprednostnili možnosť, aby spoznali názor príslušného súdu na celú záležitosť," konštatoval.



Hovorkyňa Správneho súdu v Banskej Bystrici Alexandra Sadová TASR potvrdila, že v predmetnej veci zatiaľ neevidujú podanú správnu žalobu.