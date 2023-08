Zvolen rieši, čo bude s bytovkou pod hradom so zničenou časťou strechy

Zvolen 25. augusta (TASR) - Mesto Zvolen v súčasnosti rieši, čo bude s bytovým domom pod Pustým hradom so zničenou časťou strechy. Statický posudok totiž hovorí o potrebe asanácie časti bytovky, ktorú v minulosti zasiahol požiar. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že samospráva dala posudok vypracovať pre zhoršujúci sa stav celého bytového domu.



Ako ďalej uviedol, bolo to v roku 2021. Na jeho základe následne podali podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. "Pre aktuálny stav bytovky je veľmi pravdepodobné, že príslušný stavebný úrad vydá rozhodnutie o nutnosti asanácie časti zasiahnutej požiarom," objasnil s tým, že v súčasnosti v dome býva takmer 60 obyvateľov.



Mesto sa momentálne zaoberá možnosťami umiestnenia týchto ľudí, prípadne aj ďalších, ak by v budúcnosti museli asanovať aj ďalšiu časť bytovky. "Do úvahy prichádza vybudovanie nájomných bytov, ubytovne, prípadne by mohla vzniknúť kombinácia takéhoto bývania," podotkol. Doplnil, že samospráva má v pláne uchádzať sa o finančné prostriedky z dotačného mechanizmu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



Nech už podľa Svatušku zvolia akúkoľvek formu bývania, je nepredstaviteľné, aby v nej obyvatelia žili bez akýchkoľvek pravidiel a devastovali majetok ako v súčasnosti. "Mesto už dnes odvádza prácu s touto komunitou priamo v teréne a pripravuje obyvateľov na túto zmenu," spomenul. Poznamenal tiež, že nové bývanie však budú môcť využívať iba tí nájomcovia, ktorí sa voči mestskému majetku budú správať zodpovedne. "V opačnom prípade si budú musieť svoju bytovú otázku riešiť sami," konštatoval.



Bytovka pod Pustým hradom kedysi slúžila ako ubytovňa niekdajšej továrne na výrobu plechu. V 90. rokoch prešla rekonštrukciou, v roku 2003 byty v nej odpredali tamojším obyvateľom na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Situácia sa zmenila vtedy, keď v bytovke prestalo byť funkčné spoločenstvo vlastníkov bytov, obyvatelia odvtedy bytovku veľmi rýchlo zdevastovali. V roku 2011 vypukol na vrchnom poschodí vchodu číslo sedem požiar. Zničil strechu a dymom znehodnotil celý vchod, v ktorom bolo pôvodne 12 bytov.