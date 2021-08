Rodičia a blízki spomínali vo Zvolene na svoje nenarodené deti

Zvolen 23. augusta (TASR) – Spomienková slávnosť za zosnulé deti sa uskutočnila v nedeľu 22. augusta vo zvolenskej Záhrade spomienok. Na svoje nenarodené deti spomínali rodičia a ich blízky.



Podľa Lucie Kubíny, spoluzakladateľky združenia TANANA, ktoré pomáha takýmto rodinám, sa každé štvrté tehotenstvo končí stratou dieťaťa - buď v tele ženy počas vývinu plodu alebo pri pôrode. „Je to téma, o ktorej sa na Slovensku takmer vôbec nerozpráva. Vyrovnávanie sa s touto stratou je potom o to náročnejšie nielen pre ženy, ale pre celú rodinu a blízkych," hovorí.



„Nie sme ako spoločnosť pripravení túto tému správnym spôsobom uchopiť. Aj preto sme sa rozhodli založiť združenie TANANA, kde sa snažíme rodinám so skúsenosťou straty dieťaťa pomáhať, aby vedeli, že v tom nemusia byť sami," pokračuje.



Aj Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa prostredníctvom svojho projektu Záhrada spomienok v spolupráci so združením TANANA snaží upozorňovať na túto citlivú tému a vytvárať pre ňu v spoločnosti priestor. Už tretí rok preto zorganizovalo Deň nádeje - spomienkovú slávnosť za zosnulé deti. Pripojilo sa tak k medzinárodnej iniciatíve, vďaka ktorej sa podujatie koná tretí augustový víkend v rôznych krajinách po celom svete.



„Deň nádeje bol aj tento rok príležitosťou spoločne sa stretnúť a uznať to, čím si rodiny po strate detí môžu prechádzať. Symbolom tohto dňa sú vlajky, ktoré sme maľovali a vešali pomedzi stromy. Vyjadriť svoje pocity takýmto kreatívnym spôsobom a zároveň spoznať príbehy ostatných môže byť veľmi liečivé," pripomína správkyňa Záhrady spomienok a celebrantka posledných rozlúčok Andrea Uherková zo Živice.



Organizátori podujatia upozorňujú tiež na to, že spoločnosť nedostatočne reflektuje na potreby žien po strate dieťaťa v akejkoľvek fáze života a v náročných chvíľach im neponúka dostatočnú podporu a informácie.



„Ženy často nevedia, aké sú ich práva v takej chvíli. Sú zaskočené situáciou a nepýtajú sa. Naša legislatíva však dovoľuje pochovať plod v akomkoľvek štádiu tehotenstva, odkedy bolo rozpoznané. Rozlúčka aj v takomto prípade býva nielen pre ženy veľmi užitočná a prospešná vec v procese smútenia," dodáva Lucia Kubíny.