Vo Zvolene fungujú takmer všetky základné školy

Zvolen 29. septembra (TASR) – Vyučovanie vo všetkých piatich zvolenských základných školách v správe mesta, s výnimkou Základnej školy Hrnčiarska, kde sú dve triedy v karanténe, pokračuje v riadnom režime. Pre TASR to v utorok potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Do červenej fázy prešla v pondelok ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene. Ochorenie COVID-19 potvrdili u žiakov školy, dve triedy sú v karanténe. Vyučovanie až do odvolania nebude ani v tanečnom odbore Základnej umeleckej školy na Nádvornej ulici. Riaditeľka Iveta Vitovská o tom informuje s tým, že učitelia odboru sú v karanténe.



Vo zvolenskej nemocnici platí zákaz návštev. „Výnimku môže u pacientov v terminálnom štádiu povoliť riaditeľ nemocnice,“ poznamenala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica patrí.



Podľa semafora okresov a počtu prírastkov je v súčasnosti mesto Zvolen v zelenej fáze. K 27. septembru eviduje tento región 41 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom. Susedné okresy – Detva, Krupina, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom sú tiež v zelenej fáze. Banská Bystrica, ktorá je susedným okresom na severe, je oranžová. Na juhu susedí Zvolen s okresom Veľký Krtíš, ktorý je v červenej fáze.