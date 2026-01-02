< sekcia Regióny
Zvolen sa pripravuje na obnovu Pustého hradu, pokračuje obstarávanie
Autor TASR
Zvolen 2. januára (TASR) - Mesto Zvolen sa aj naďalej pripravuje na obnovu Pustého hradu. Plánuje ho pretvoriť na lokalitu pre kultúrny turizmus. Aktuálne pokračuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Jeho vyhodnotenie predpokladajú počas januára. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že následne musí súťaž prejsť kontrolou zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. „Predpokladáme, že so samotnou realizáciou stavebných prác budeme môcť začať počas apríla budúceho roka,“ objasnil.
Samospráva vyhlásila verejné obstarávanie na obnovu Pustého hradu opakovane. Vyplývalo to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 1.245.051 eur bez DPH. Záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 8. decembra minulého roka. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena. Hovorca spomenul, že do prvého vyhláseného verejného obstarávania sa nikto neprihlásil, preto vyhlásili druhé.
Na projekt získala samospráva 1,3 milióna eur z regionálnych eurofondov v rámci Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Zahŕňa aj budovanie zázemia a služieb, ktoré na hrade doteraz chýbali. Zrekonštruujú hradný palác na hornom hrade a vežu na dolnom hrade. Na kopci nad Zvolenom podľa hovorcu takisto vyrastú dobové stavby a miesto lepšie prispôsobia na organizáciu kultúrnych podujatí. Na hrade budú aj sociálne zariadenia a predajňa suvenírov.
Pustý hrad je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. „Zároveň je tu bohatá flóra a fauna i panoramatické výhľady do krajiny, ktoré sa tešia obľube návštevníkov,“ zdôraznil archeológ Ján Beljak. Na hrade bol vedúcim ďalšej sezóny archeologického výskumu a obnovy. Pripomenul, že počas sezóny sa o hrade návštevníci viac dozvedia na komentovaných prehliadkach. Organizujú ich v rámci tematickej kultúrnej trasy BBSK Pohronská hradná cesta.
