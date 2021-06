Zvolen sa pripravuje na správu plateného parkovania vo svojej réžii

Zvolen 2. júna (TASR) - Mesto Zvolen aj naďalej robí všetky potrebné kroky, aby mohlo v júli spravovať platené parkovanie vo svojej réžii, tvrdí to hovorca Zvolena Martin Svatuška. Na konci júna tohto roka totiž vyprší desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkuje parkovací systém.



Vedenie Zvolena podľa hovorcu už dlhodobejšie ohlasuje snahu prebrať parkovanie v centre mesta do svojej vlastnej správy. „Mestskí poslanci na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva podporili toto smerovanie, keď schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré takýto krok umožňuje. Stane sa tak po skončení zmluvy s EEI,“ zdôraznil.



Petíciu za spôsob výberu parkovného vo Zvolene odovzdali členovia petičného výboru mestskému úradu v apríli. „Petícia mala 1115 podpisov od obyvateľov Zvolena a 119 podpisov od obyvateľov iných obcí a miest Zvolenského okresu,“ potvrdil pre TASR predseda petičného výboru Pavol Krajči s tým, že spolu ich tak bolo 1234. Podľa neho petíciou chceli docieliť, aby mestský úrad pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa výberu parkovného, správy parkovacieho systému a parkovacej politiky vo Zvolene prihliadal na pripomienky verejnosti.



„Petícia bola úspešná. Poslanci schválili nové VZN, ktoré zabezpečí, že mesto si bude vyberať za parkovanie samo. Celý zisk investuje späť do skvalitnenia dopravných služieb a, navyše, dá vypracovať štúdiu, či sa oplatí založiť si opäť mestské služby, ktoré by časom mohli realizovať nielen parkovaciu politiku,“ zhrnul Krajči.



„Do petícií určite pôjdeme, keď budeme vidieť, že ľudí trápi, akým spôsobom sa spravujú vo Zvolene veci verejné. Ukazuje sa, že petícia je nástroj, ktorý naozaj môže zmeniť mnohé rozhodnutia v prospech obyvateľov,“ ukončil.