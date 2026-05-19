Zvolen sa zapojí do pokusu o prekonanie rekordu v synchrónnom tanci
Organizátori očakávajú, že na námestie by malo prísť tisíc ľudí.
Autor TASR
Zvolen 19. mája (TASR) - Zvolenské námestie sa opäť premení na veľký tanečný parket. Mesto sa vo štvrtok (21. 5.) zapojí do celoeurópskeho pokusu o prekonanie rekordu v synchrónnom tanci. TASR o tom v utorok informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Spresnil, že cieľom je prekonať doterajšie maximum z roku 2011. Vtedy v jeden moment tancovalo štvorylku 33.202 tanečníkov v ôsmich krajinách a 51 mestách Európy. „Zvolenčania chcú pomôcť tento rekord zlomiť, no v prvom rade priniesť do centra mesta veselú náladu a zábavu,“ objasnil.
Hlavná organizátorka podujatia Zuzana Niščáková dodala, že Zvolen je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré sa tradične zapájajú do tohto podujatia. Podľa nej má štvorylka pôvab. „Nie je taká známa ako valčík či tango, bola by však škoda, ak by zanikla. Aj preto vo Zvolene ukazujeme jej krásu v takomto veľkom rozsahu,“ reagovala.
Organizátori očakávajú, že na námestie by malo prísť tisíc ľudí. Väčšinu by mali tvoriť žiaci základných škôl, ktorí nacvičujú tanečné kroky už niekoľko týždňov pred podujatím. Pridajú sa stredoškoláci i škôlkari, chýbať nebudú ani seniori z univerzity tretieho veku. Samospráva pripomína, že v roku 2017 tancovalo na námestí 568 účastníkov. Niščáková uviedla, že podujatie je tradícia. „Pripájajú sa k nej mnohé mestá z celého sveta, aby sa pokúsili zdolať rekord v účasti. Verím, že sa to po rokoch podarí aj našou zásluhou,“ podotkla.
Príchod účastníkov a registrácia bude vo štvrtok od 9.30 h, generálny nácvik naplánovali o hodinu neskôr. Pozdravy z partnerských krajín sú v harmonograme o 11.30 h, začiatok tanečného vystúpenia je o 12.00 h.
