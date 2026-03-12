< sekcia Regióny
Zvolen si pripomína 81. výročie oslobodenia mesta
Autor TASR
Zvolen 12. marca (TASR) - Mesto Zvolen si v týchto dňoch pripomína 81. výročie oslobodenia vojskami sovietskej a rumunskej armády. Primátor Vladimír Maňka si vo štvrtok uctil pamiatku padlých vojakov pri Pamätníku Červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene.
Poznamenal, že pred 81 rokmi na toto miesto vstúpili osloboditelia mesta. „Vojna sa tým síce neskončila, boje pokračovali ďalej. Obyvatelia Zvolena sa však po 14. marci mohli zobudiť do slobodného rána a začať písať novú kapitolu svojho života,“ zhrnul. Všetkým vojakom, ktorí v boji proti fašizmu a nacizmu položili svoje životy, patrí podľa neho úcta. „Mnohí zahynuli ďaleko od svojho domova a svojich najbližších. Padli, aby sme my dnes mohli žiť v mieri,“ podotkol a zdôraznil, že priamych účastníkov oslobodzovacieho boja v súčasnosti už nie je veľa.
Samospráva na svojej webovej stránke uvádza, že po Lučenci bol Zvolen ďalším mestom v regióne, ktoré zasiahli boje o oslobodenie. „Pri najkrutejších a najnáročnejších bojoch v jeho histórii zahynulo niekoľko stoviek vojakov,“ podotýka. Cudzí aj slovenskí vojaci položili na konci vojny svoje životy za oslobodenie krajiny spod útlaku nacistického Nemecka a jeho spojencov.
Mesto zdôrazňuje, že Zvolen bol v minulosti významný železničný a cestný uzol a strategické miesto, takže fašisti si dali na jeho obrane záležať. V údolí rieky Slatina bol vystavaný celý systém opevnenia. Zložitý obranný systém a hornatý terén podľa samosprávy sťažovali spojencom sovietskej armády boje, takže sa natiahli na dva mesiace od januára do polovice marca. Na oslobodzovaní Zvolena sa zúčastňovali okrem peších jednotiek aj delostrelecké, motorizované a letecké útvary. Najťažšie boje boli pri malej železničnej stanici a pri zámku.
Zvolen sa spojencom definitívne podarilo oslobodiť 14. marca 1945. Víťazstvo nad nacistami v súčasnosti pripomínajú viaceré pamätníky v meste aj ústredný vojenský cintorín. Na cintoríne zriadenom štátom leží 17.000 vojakov ruského pôvodu a takmer 11.000 rumunských vojakov.
UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.
tan tur
