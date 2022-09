Zvolen si robí prehľad energetickej náročnosti vlastných objektov

Zvolen 27. septembra (TASR) – V súvislosti s energetickou krízou mesto Zvolen aktuálne robí prehľad energetickej náročnosti vlastných objektov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Pripomenul, že až na základe neho bude môcť samospráva zvažovať konkrétne kroky vedúce k úsporám. "Určite však bude dôraz na to, aby ani v rámci úsporných opatrení nebola ohrozená bezpečnosť obyvateľov," spomenul.



Hovorca mesta Detva Milan Suja TASR informoval, že samospráva hľadá možnosti na zníženie spotreby energií vo svojich zariadeniach. "Nemáme v úmysle obmedzovať ani svietenie v uliciach a neuvažujeme ani o zvyšovaní poplatkov za odpad či o zvyšovaní miestnych daní," zdôraznil. Podľa neho na to, aby vedelo mesto zadefinovať odpovede na energetickú krízu, potrebuje najskôr vedieť, aké kroky v súvislosti s vysokými cenami energií urobí slovenská vláda a taktiež Európska únia. "Skutočné dosahy energetickej krízy na samosprávy sa ešte len dozvieme. Preto je predčasné hovoriť o opatreniach, ktoré by nám pomohli krízu prežiť," priblížil.



Slovenská autobusová doprava Zvolen, ktorá poskytuje mestskú hromadnú dopravu vo Zvolene a aj pravidelnú prímestskú dopravu v okrese Zvolen a Detva, vo svojom stanovisku pre TASR potvrdila, že pre energetickú krízu prijala opatrenia. Cieľom je dosiahnutie úspor v spotrebe energií a zabezpečením chodu spoločnosti bez výraznejších problémov. Patria sem výmena a rekonštrukciou LED osvetlenia v areáloch závodov i výmena žiarivkových svietidiel za LED svietidlá. Opatrením je aj to, že vo vykurovacom období znížili teplotu v spoločných priestoroch. Apelujú tiež na svojich zamestnancov v súvislosti s dodržiavaním základných pravidiel, ktorými chcú šetriť.