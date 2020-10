Situácia v meste sa po povodni zlepšila, tvrdí primátorka Zvolena

Zvolen 15. októbra (TASR) – Situácia vo Zvolene sa po povodni zlepšila. Pre TASR to vo štvrtok uviedla primátorka mesta Lenka Balkovičová. Rieka Hron sa v uplynulých dňoch vyliala v blízkosti záhradkárskej osady na Podborovej, kde ohrozovala majetok Zvolenčanov, ale aj životy hospodárskych zvierat.



„Vo štvrtok sme už niekoľkokrát kontrolovali nielen záhradky, ale napríklad aj zaplavenú cestu do chatovej oblasti Červený medokýš. V oboch prípadoch je to lepšie, naďalej však ostávame v pohotovosti,“ dodala s tým, že voda v Hrone a aj na Slatine sa upokojila vo štvrtok po polnoci.



Minimálne na dvoch miestach vo Zvolene bola v stredu (14. 10.) pre dlhotrvajúci dážď vážna situácia. „Na Podborovej zasahovali štátni i dobrovoľní hasiči, s ktorými spolupracovali naši ľudia z mestského komunálneho strediska. Vrecia s pieskom dokonca pomáhali plniť naši zamestnanci, ktorí za bežných okolností spolupracujú pri archeologickom výskume na Pustom hrade,“ zhrnula primátorka v stredu. Rieka Slatina zas ohrozila chatárov v rekreačnej oblasti Červený medokýš, keď sa vyliala na jeden z úsekov cesty.



S výdatnejšími zrážkami takmer na celom Slovensku treba počítať aj vo štvrtok. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá má platiť od 18.00 h. Výnimkou sú len niektoré okresy Trnavského a Nitrianskeho kraja.