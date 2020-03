SNG na zámku pripravuje dielne zamerané na staré techniky fotenia

Zvolen 5. marca (TASR) - Fotolaboratórium ako cyklus fotodielní zameraný na staré techniky fotenia pripravuje Slovenská národná galéria (SNG) na Zvolenskom zámku.



Ako informovala verejnosť, fotodielne sa uskutočnia na zámku pre mládež a dospelých od 11. marca do 15. apríla v čase od 17.00 h do 18.30 h. Na program je nutné dopredu sa objednať, pričom maximálne sa môže zúčastniť desať osôb.



"Program predstaví počiatky vývoja fotografie a tvorivým spôsobom sprístupní prvé pokusy so zachytávaním obrazu na fotocitlivé materiály," informuje galéria.



Tvorivé dielne predstavia v šiestich blokoch (camera obscura, fotogram, fotogram a surrealizmus, kyanotypia, fotogram vo farbe a čo skrýva starý negatív) fototechniky, ktoré využívajú fotenie bez fotoaparátu, a prevedú účastníkov dielní od prvotnej úlohy verne zachytiť skutočnosť až k experimentovaniu a využitiu fotografie v umeleckej tvorbe.