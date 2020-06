Jún bude v Slovenskej národnej galérii patriť Ľudovítovi Fullovi

Zvolen 16. júna (TASR) – Ľudovítovi Fullovi a jeho dielu patriacemu do slovenskej moderny s názvom Pieseň a práca bude venovaný jún v Slovenskej národnej galérii (SNG) na Zvolenskom zámku. Informovala o tom programová pracovníčka SNG Stanislava Kočišová.



O autorovi a diele, ktoré sa zo Zvolena po desiatich mesiacoch vracia do Fullovej galérie v Ružomberku, bude hovoriť vo štvrtok 25. júna o 18:00 Katarína Bajcurová, historička umenia a kurátorka, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.



Fullovi bude venovaná aj detská Sobotná bašta na zámku, ktorá sa uskutoční 27. júna od 10:00. Deti budú vytvárať trojrozmerné objekty inšpirované grafickými a maliarskymi dielami Ľ. Fullu.



Zvolenský zámok je po uvoľnení opatrení súvisiacich so šírením nového koronavírusu opäť sprístupnený počas bežných otváracích hodín, a to v stredu až nedeľu od 10:00 do 17:30.