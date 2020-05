Špecializované ambulancie v nemocnici už fungujú v štandardnom režime

Zvolen 29. mája (TASR) – Zvolenská nemocnica sa po obmedzeniach, vyplývajúcich z pandémie nového koronavírusu, vracia do štandardného režimu vrátane špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Pacienti, ktorým odložili vyšetrenia, ich už môžu absolvovať. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že na oddeleniach stále treba dodržiavať zvýšené preventívne hygienické opatrenia.



"Z 26 našich špecializovaných ambulancií je aktuálne v prevádzke 25, a to vrátane dlhodobo najvyťaženejších a najžiadanejších ako interná, gynekologická, diabetologická ambulancia, ambulancia chronickej bolesti, úrazová, ale i pediatrické. Pondelok, stredu a v piatok ordinujú aj špecialisti v chirurgickej ambulancii. Treba však pripomenúť, že od konca apríla je z dôvodu budovania nového urgentného príjmu presťahovaná do detského pavilónu," konštatovala Ľudmila Veselá, poverená vedením Nemocnice Zvolen.



Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti je zatiaľ stále zatvorená ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.



"Anestéziologická ambulancia počas obdobia pandémie nefungovala vôbec, keďže predoperačné vyšetrenia sa realizovali len pre hospitalizovaných pacientov v akútnom stave. Dnes už funguje v plnom režime. EMG a EEG ambulancia nabieha na neobmedzený režim od júna a znovu budú objednávať pacientov, ktorým bol zrušený termín," dodala Pavliková.



Ambulancie vo zvolenskej nemocnici denne navštívi zhruba 400 pacientov.