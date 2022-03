Zvolenská spoločnosť STEFE urobila spolu 57 testovaní na koronavírus

Zvolen 2. marca (TASR) – Spoločnosť STEFE Zvolen, ktorá v meste zabezpečuje dodávanie tepla, počas povinného testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19 urobila spolu 57 testovaní. V stanovisku pre TASR to uviedla špecialistka marketingu a komunikácie spoločnosti Adriána Kožiaková.



Ako dodala, bol to počet vykonaných povinných testovaní vo Zvolene v období od 27. novembra 2021 do 31. januára tohto roka. Spoločnosť tak požiadala o ich preplatenie a očakáva kompenzáciu vo výške približne 250 eur. „Sumy, ktoré štát preplatí, sú len čiastkové v porovnaní s celkovými nákladmi na testy. Tie sme nakúpili pre všetkých zamestnancov bez rozdielu, či boli plne očkovaní alebo nie,“ spomenula.



Pripomenula, že prevenciu pred ochorením COVID-19 zabezpečili rôznymi formami. Jednou z nich bolo aj pravidelné testovanie všetkých pracovníkov dvakrát týždenne od októbra minulého roka do konca januára tohto roka. „Spoločnosť nakúpila celkovo 7600 antigénových testov pre všetkých zamestnancov, z toho 750 kusov pre pracovníkov vo Zvolene. Testy sme vydali úplne všetkým, náhradu však môžeme žiadať iba za tie testy, ktoré sme boli povinní zabezpečiť pre zamestnancov nespĺňajúcich režim OTP,“ konštatovala.



Podľa nej svojim zamestnancom umožnili počas pandémie nového koronavírusu kombináciu vykonávania práce na pracovisku a doma. „Aby sme tak minimalizovali riziko rozšírenia ochorenia a eliminovali medziľudský kontakt v pracovnom kolektíve,“ podotkla.



Skupinu STEFE SK tvorí deväť spoločností, ktoré sa zaoberajú najmä dodávkou tepla prostredníctvom systému centralizovaného zásobovania teplom v 19 mestách a obciach na Slovensku. Vo Zvolene zabezpečuje dodávku tepla od roku 1996 spoločnosť STEFE Zvolen.