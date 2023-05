Vo Zvolene stále nie je jasné, čo bude s budovou bývalej geriatrie

Zvolen 3. mája (TASR) - Stále nie je jasné, čo bude s budovou bývalej geriatrie zvolenskej nemocnice. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá možnosti vhodného využitia tohto svojho majetku, TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Lenka Štepáneková.



Ako dodala, malo by to byť na verejnoprospešné účely z hľadiska potrieb obyvateľov danej lokality a všestranného rozvoja kraja. Podľa jej slov budovu BBSK nepredal a stále je v nájme spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen. Hovorkyňa uviedla, že informáciu o prebytočnom majetku zverejňujú na internetovej stránke kraja. Nachádza sa v sekcii s názvom Majetok, Informácia o prebytočnom nehnuteľnom majetku.



Poznamenala tiež, že všeobecnú hodnotu nehnuteľností vo výške 325.944 eur stanovil znalecký posudok z roku 2013. Zatiaľ ho však neaktualizovali, pretože kraj prehodnocuje možnosti ďalšieho využitia tohto svojho majetku.



Budova bývalej zvolenskej geriatrie nie je v prevádzke od roku 2011. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí, objasnila, že jej budúcnosť zatiaľ nie je definitívne doriešená. "Obe strany na tom pracujú," uzavrela.



V súčasnosti v areáli zvolenskej nemocnice búrajú staré a nevyužívané budovy. Cieľom je vytvoriť priestor na výstavbu nového pavilónu z prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. V rámci projektu za viac ako 33 miliónov eur nemocnica počíta s vybudovaním päťpodlažného pavilónu chirurgie s novými operačnými sálami. Pribudnúť by malo tiež 60 nových lôžok či rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.