Strechu zimného štadióna vo Zvolene tento rok neobnovia

Zvolen 27. mája (TASR) - Verejné obstarávanie na obnovu severného priečelia hlavnej haly zimného štadióna vo Zvolene tamojšia mestská samospráva zrušila. Dôvodom je zmena okolností, za ktorých sa obstarávanie vyhlásilo. Oprava strmej časti strechy sa mala zrealizovať v tomto roku za predpokladanú sumu 235.000 eur bez DPH. Strecha štadióna, ktorý bol postavený ešte v polovici 70. rokov uplynulého storočia, bola v zlom stave a čiastočné opravy už neriešili jej celkový stav.



Ako sa píše v správe o zákazke, zverejnenej na stránke mesta, predĺženie priebehu verejného obstarávania v dôsledku vysvetľovania predložených ponúk a podanej námietky malo za následok to, že obstarávané stavebné práce by nebolo možné realizovať v termíne, ktorý bol vyšpecifikovaný v súťažných podkladoch, a to do 30. júla 2020. "Dodržanie termínu realizácie prác je veľmi dôležité pre fungovanie prevádzky zimného štadióna v nadväznosti na ďalšie rôzne obchodné, reklamné a partnerské vzťahy," uvádza mesto.



"Termín realizácie prác bol podmienený aj plánom aktivít a činností na štadióne, ktorý sa síce v období mesiacov marec a apríl 2020 utlmil z dôvodu opatrení zamedzujúcich pandémii nového koronavírusu, ale s ohľadom na plán uvoľňovania opatrení, ktorý predstavil ústredný krízový štáb, je veľká pravdepodobnosť návratu k pôvodne plánovaným aktivitám," približuje stránka mesta.



Nezanedbateľným dôvodom pre zrušenie verejného obstarávania je aj neistá finančná situácia mesta ako investora, keďže počas priebehu verejnej súťaže bola v súvislosti s ochorením COVID-19 vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá má za následok výpadok príjmov z podielových daní v rozpočtoch miest a obcí na rok 2020.



"V prípade priaznivej zmeny finančnej situácie samosprávy bude realizácia prác naplánovaná do rozpočtu na rok 2021," uvádza mesto.