Súťaž na novú zvolenskú plaváreň je ukončená, vybrali víťazný návrh

Zvolen 14. februára (TASR) - Súťaž na novú zvolenskú plaváreň je ukončená a porota vybrala víťazný návrh. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška s tým, že ho predstavia na konci februára.



Dodal, že to bude na vernisáži a víťazný návrh pochádza od zvolenského architekta Petra Pagáča. Vybrala ho odborná porota zložená z architektov. "O stvárnenie plavárne sa uchádzalo 19 architektov či architektonických ateliérov," objasnil a doplnil, že mesto pripravuje výstavu, na ktorej predstaví jednotlivé práce verejnosti. Mesto spustilo súťaž návrhov v októbri minulého roka.



Predseda poroty, slovenský architekt Štefan Polakovič, spomenul, že kvalita doručených návrhov bola vysoká. "Aj preto sme určili poradie nielen na prvých troch miestach, ale rozhodli sme sa oceniť aj ďalšie tri návrhy," uviedol. Presné zdôvodnenie výberu obsahuje obsiahla zápisnica, predseda poroty ho príde osobne prezentovať na vernisáž návrhov. Zvolenský primátor Vladimír Maňka spresnil, že výstavu predstáv plavárne pripravujú v priestoroch starej radnice, prístupná bude počas celého marca.



Po podpise zmluvy s víťazom súťaže začnú s administratívnou prípravou výstavby. Tá zahŕňa vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i uskutočnenie stavby a výber zhotoviteľa. Začiatok výstavby je naplánovaný na budúci rok. V plavárni bude desaťdráhový bazén s dĺžkou 25 metrov, relaxačný bazén s vodnými atrakciami i sauny.



Mesto zároveň svoju starú plaváreň na konci júna definitívne zatvorí. Je to na základe nálezu regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ten vyzval mesto na opravu plaveckého bazéna, cenová ponuka na tieto práce je však takmer 60.000 eur. Potvrdila to vedúca odboru správy majetku zvolenskej radnice Alena Vaľková. Poznamenala, že budova mestských kúpeľov má viac ako 50 rokov a kedykoľvek môže byť rozsiahla havária. Reálne by sa tak podľa nej mohlo stať, že opravia bazén a o niekoľko dní budú musieť plaváreň zavrieť pre inú poruchu.