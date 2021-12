Technická univerzita vo Zvolene obstaráva ťažbu dreva na rok 2022

Zvolen 21. decembra (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene vyhlásila verejné obstarávanie na ťažbu dreva na rok 2022. Vytvoriť tak chce priestor na zabezpečenie výučby a praktických ukážok rôznych ťažbových spôsobov pre študentov lesníckej fakulty. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Celková odhadovaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 414.722 eur bez DPH. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.



Predmetom obstarávania sú práce v lesných porastoch v okolí Zvolena. Spočívajú v ťažbe dreva, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi i v manipulácii s drevom. Celý predmet zákazky je rozdelený podľa územných lokalít na osem častí. Sú nimi Bukovina, Mláčik, Ostrá Lúka, Michalková, Kráľová, Sekierska dolina, Ridzavec a Ľubica. „Pre špecifiká porastov, ich drevinovej skladby a terénnych pomerov v jednotlivých lokalitách vymedzil verejný obstarávateľ pre každú z týchto častí predpokladaný rozsah a druh požadovaných pracovných činností,“ podotýka sa v oznámení s tým, že kombinácie technologických postupov sú podrobne uvedené v prílohách súťažných podkladov.



Obstarávateľ tiež pripomína, že uchádzač môže predložiť svoju ponuku len na jednu ľubovoľnú časť predmetu zákazky. Kritériom pre vyhodnotenie je najnižšia cena samostatne za každú časť zákazky. „Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie ôsmich samostatných zmlúv na poskytnutie služieb. Obdobie plnenia týchto zmlúv bude odo dňa nadobudnutia ich účinnosti až do 31. decembra 2022,“ priblížil.



Lehota na predkladanie ponúk je do 17. januára 2022. Ich otváranie bude sprístupnené on-line pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.



Hlavným poslaním Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch z oblasti lesníctva, poľovníctva a príbuzných odborov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.