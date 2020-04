Zvolenská technická univerzita odubytuje z internátov 750 študentov

Zvolen 15. apríla (TASR) – Odubytovávanie študentov z internátov, v súvislosti so šírením COVID-19, sa v týchto dňoch realizuje aj v študentských domovoch Technickej univerzity (TU) vo Zvolene. Ide o približne 750 študentov, ktorí majú pobyt na území SR a sú povinní vysťahovať sa.



Informáciu o odubytovaní dostali študenti vopred e-mailom. Študenti môžu vstúpiť do priestorov študentského domova iba s tvárovým rúškom a v rukaviciach. Pri vstupe do internátov má rozložené pracovisko kontrolná skupina, ktorá meria všetkým vstupujúcim telesnú teplotu a monitoruje celý proces odubytovania. Odchádzajúci študenti nemusia vypisovať žiadne dokumenty.



"Vstup do študentského domova bude študentom povolený len v deň a hodinu, určenú harmonogramom. Maximálna kapacita, ktorú budeme regulovať, je desať osôb počas jednej hodiny," uviedol riaditeľ študentského domova TU Stanislav Jalakša.



Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť podmienky pre riadené, kontrolované a bezpečné prevzatie osobných vecí študentov z ubytovacích priestorov, podľa presne stanoveného časového harmonogramu počas jedného týždňa, pri dodržaní prísnych bezpečnostných a hygienických pravidiel.



„Mne na izbe ostali študijné materiály a literatúra, ktoré som potreboval k učeniu. Čo je však najhoršie, mal som tam aj podklady k diplomovej práci,“ opísal pre TASR vzniknutú situáciu študent piateho ročníka Drevárskej fakulty TU Patrik.