Univerzita vo Zvolene pokračuje s obnovou Študentského domova
Autor TASR
Zvolen 19. augusta (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) pokračuje s komplexnou rekonštrukciou svojho Študentského domova Ľudovíta Štúra. Zlepší sa tak energetická hospodárnosť objektu a zároveň obnovia ubytovacie kapacity jeho dvoch blokov. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.
Dodal, že zhotoviteľ stavby robí práce na deviatich stavebných objektoch podľa odsúhlaseného harmonogramu prác. Ku koncu júna tohto roka preinvestoval približne 3,3 milióna eur bez DPH. „Konečný termín ukončenia je v zmluve o dielo dohodnutý na január 2026,“ objasnil. Celkový objem prác vrátane dodatkov zmluvne dohodli na viac ako 5,8 milióna eur bez DPH.
Pre modernizáciu bloku B a C sa zmení dispozícia ubytovania. Bude to zo súčasného izbového na bunkový systém. Dve izby tak budú mať spoločnú sprchu, toaletu a umývadlo. Podľa hovorcu úplne novým prvkom budú manželské apartmány. V rámci prác vymenia i podlahy, upravia omietky, obklady a vstupné dvere nahradia protipožiarne. Súčasťou stavebných prác je aj obnova markízy a balkónov. Bude to aj výmena vonkajších výplní otvorov, obnova zábradlí i chodníkov. Vymenia takisto svietidlá a bleskozvod i ústredné vykurovanie a elektroinštaláciu. Súčasťou sú opatrenia v oblasti požiarnej bezpečnosti. Budovy budú podľa univerzity v prvom rade slúžiť študentom TUZVO. Zabezpečia však aj potreby študentov spoločných študijných programov vytvorených v rámci spolupráce s partnerskými univerzitami.
Súbor budov internátu na Študentskej ulici 17 odovzdali do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia. Zariadenie má kapacitu približne 600 lôžok. Jednotlivé bloky internátu, až na blok D, od postavenia neprešli väčšou rekonštrukciou.
Komplexnú obnovu študentského domova financujú z plánu obnovy v rámci projektu Konzorcium - AgroForestry. Podporuje vytvorenie konzorcia TUZVO a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tie sa v rámci Slovenska zameriavajú na ekológiu, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo. „Je to historicky najväčší projekt TUZVO s objemom viac ako desať miliónov eur,“ konštatoval jej rektor Rudolf Kropil.
