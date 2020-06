Ukončenie obnovy zvolenského domova na Záhonku sa posúva

Zvolen 8. júna (TASR) - Rekonštrukcia bloku B Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb vo Zvolene na Záhonku sa oddiali. Firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na rekonštrukciu interiéru, totiž nezrealizovala požadované práce v zazmluvnenom rozsahu a termíne.



"Práce začali zhruba pred rokom. Platnosť zmluvy uplynula 15. januára 2020, pričom sa zrealizovali rekonštrukčné práce na ôsmom poschodí, a to približne na 80 percent a na siedmom poschodí zhruba na 50 percent," uviedla pre TASR hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Momentálne sa pripravuje aktualizácia rozpočtu na základe dopracovania projektovej dokumentácie. Zároveň sa pripravujú podklady na nové verejné obstarávanie, ktorým sa bude vyberať nový zhotoviteľ rekonštrukcie s predpokladaným termínom začatia prác v roku 2020, podľa možností epidemiologickej situácie. "Potrebné je ukončiť dosiaľ nedokončené siedme a ôsme poschodie, následne sa budú realizovať práce postupne na ostatných poschodiach," dodala hovorkyňa BBSK.



Čo sa týka exteriéru, ukončená je rekonštrukcia strechy, práce na obvodovom plášti sa stále realizujú. Predpokladaný termín ukončenia bol do 21. mája 2020, z dôvodu šírenie ochorenia COVID-19 je predĺžený do 7. júla 2020.



Rekonštrukcia je financovaná zo zdrojov BBSK. V registri investícií na rok 2020 je na ňu vyčlenená suma 540.000 eur. "Momentálne sa však pripravuje aktualizácia rozpočtu rekonštrukcie interiéru na základe dopracovania projektovej dokumentácie," dodala Štepáneková.



Rekonštrukcia obvodového plášťa má byť zrealizovaná v sume približne 175.000 eur.



Domov na Záhonku otvorili v roku 1987. Pred koronakrízou mal 128 klientov a kapacita tak bola naplnená.