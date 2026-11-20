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Zvolen ukončil obnovu cesty, ktorá spája Balkán s autobusovou stanicou
Na ceste pribudli aj spomaľovače, ktoré pomáhajú znižovať rýchlosť vozidiel bez zbytočného obmedzenia prejazdu autobusov či vozidiel záchranných zložiek.
Autor TASR
Zvolen 20. novembra (TASR) - Mesto Zvolen ukončilo obnovu cesty, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou. Viac ako 900 metrov dlhý úsek miestnej komunikácie má nový asfalt. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Cesta na Balkáne bola podľa samosprávy už roky poznačená množstvom výtlkov a zlým technickým stavom. Obnovili aj autobusové obratisko a nad rámec pôvodného plánu mesto opravilo veľkú časť priľahlých chodníkov. „Výsledkom je kvalitnejšia komunikácia, ktorá zlepšuje dopravné spojenie obyvateľov sídliska s mestom a zároveň zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uvádza samospráva.
Hovorkyňa uviedla, že súčasťou rekonštrukcie bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov. Na ceste pribudli tri nové priechody a nanovo vyznačili aj pôvodný. Obyvatelia tak majú k dispozícii štyri bezpečné miesta na prechádzanie cez vozovku. „Všetky sú vybavené inteligentným osvetlením, ktoré sa naplno rozsvieti pri príchode chodca,“ spomenula. Súčasťou projektu je špeciálna dlažba, ktorá uľahčuje orientáciu nevidiacim a slabozrakým ľuďom.
Vedúca odboru rozvoja a projektov Mestského úradu vo Zvolene Marta Skalošová poznamenala, že celkové náklady na komplexnú modernizáciu dosiahli 452.000 eur. „Mesto má na realizáciu projektu schválený eurofondový príspevok z Programu Slovensko vo výške 240.000 eur,“ zhrnula.
Nové riešenie priniesla aj organizácia dopravy v okolí autobusovej zastávky pri Unionke. Dôraz kládli na bezpečný pohyb ľudí medzi lokalitou bývalých kasární a zastávkou, keďže v tejto časti sú nájomné byty a ďalšiu výstavbu naplánovali.
Samospráva podotýka, že pri ukladaní asfaltu použili slovenskú technológiu. Tá umožňuje spracovať materiál získaný recykláciou cigaretových filtrov a využiť ho ako súčasť asfaltovej zmesi. „Výsledkom je cesta, ktorá prináša obyvateľom konkrétny úžitok a zároveň ukazuje, že aj odpad môže byť zdrojom nových riešení,“ povedal dosluhujúci primátor Zvolena Vladimír Maňka.
Na ceste pribudli aj spomaľovače, ktoré pomáhajú znižovať rýchlosť vozidiel bez zbytočného obmedzenia prejazdu autobusov či vozidiel záchranných zložiek.
Cesta na Balkáne bola podľa samosprávy už roky poznačená množstvom výtlkov a zlým technickým stavom. Obnovili aj autobusové obratisko a nad rámec pôvodného plánu mesto opravilo veľkú časť priľahlých chodníkov. „Výsledkom je kvalitnejšia komunikácia, ktorá zlepšuje dopravné spojenie obyvateľov sídliska s mestom a zároveň zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uvádza samospráva.
Hovorkyňa uviedla, že súčasťou rekonštrukcie bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov. Na ceste pribudli tri nové priechody a nanovo vyznačili aj pôvodný. Obyvatelia tak majú k dispozícii štyri bezpečné miesta na prechádzanie cez vozovku. „Všetky sú vybavené inteligentným osvetlením, ktoré sa naplno rozsvieti pri príchode chodca,“ spomenula. Súčasťou projektu je špeciálna dlažba, ktorá uľahčuje orientáciu nevidiacim a slabozrakým ľuďom.
Vedúca odboru rozvoja a projektov Mestského úradu vo Zvolene Marta Skalošová poznamenala, že celkové náklady na komplexnú modernizáciu dosiahli 452.000 eur. „Mesto má na realizáciu projektu schválený eurofondový príspevok z Programu Slovensko vo výške 240.000 eur,“ zhrnula.
Nové riešenie priniesla aj organizácia dopravy v okolí autobusovej zastávky pri Unionke. Dôraz kládli na bezpečný pohyb ľudí medzi lokalitou bývalých kasární a zastávkou, keďže v tejto časti sú nájomné byty a ďalšiu výstavbu naplánovali.
Samospráva podotýka, že pri ukladaní asfaltu použili slovenskú technológiu. Tá umožňuje spracovať materiál získaný recykláciou cigaretových filtrov a využiť ho ako súčasť asfaltovej zmesi. „Výsledkom je cesta, ktorá prináša obyvateľom konkrétny úžitok a zároveň ukazuje, že aj odpad môže byť zdrojom nových riešení,“ povedal dosluhujúci primátor Zvolena Vladimír Maňka.
Na ceste pribudli aj spomaľovače, ktoré pomáhajú znižovať rýchlosť vozidiel bez zbytočného obmedzenia prejazdu autobusov či vozidiel záchranných zložiek.