Zvolen ukončil prevádzku ľadovej plochy na námestí
Mesto ju chcelo udržať funkčnú aj počas aktuálnych jarných školských prázdnin na strednom Slovensku, pre počasie to však nie je možné.
Autor TASR
Zvolen 24. februára (TASR) - Ľadová plocha na námestí vo Zvolene ukončila svoju prevádzku. Mesto ju chcelo udržať funkčnú aj počas aktuálnych jarných školských prázdnin na strednom Slovensku, pre počasie to však nie je možné. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Dodala, že stúpajúce teploty a daždivé počasie samospráve neumožňujú plochu prevádzkovať. Aktuálnu korčuliarsku sezónu na námestí tak oficiálne ukončili. „Chceme sa poďakovať všetkým partnerom, ktorí podporili prevádzku klziska. V končiacej sa sezóne spoločne prispeli sumou presahujúcou 23.000 eur,“ uviedla s tým, že bez ich podpory by korčuľovanie na námestí len ťažko mohlo fungovať. Poďakovanie podľa mesta patrí aj hokejovým nadšencom, ktorí si klzisko rezervovali vo večerných hodinách. Spolu odohrali 49 zápasov a prispeli sumou takmer 4000 eur.
Klzisko bolo k dispozícii bezplatne sedem dní v týždni od decembra minulého roka. Na zvolenskom námestí je už tradíciou a má viac ako 20 rokov. Viceprimátor Zvolena Ľubomír Zdút - Šťastný povedal, že jej prevádzka si každoročne vyžaduje výrazné finančné náklady. Minulý rok sa ich výška pohybovala okolo 80.000 eur.
Mesto plánuje postaviť alebo zriadiť úplne novú ľadovú plochu s lepšími technickými parametrami. Osadiť by ju chceli natrvalo s tým, že v letných mesiacoch by tam malo byť multifunkčné športové ihrisko a v zime ľadová plocha.
