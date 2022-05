Zvolen: Ukrajinci sú ubytovaní v dvoch núdzových zariadeniach mesta

Zvolen 9. mája (TASR) – Ľudia z Ukrajiny sú v súčasnosti ubytovaní v dvoch núdzových zariadeniach mesta Zvolen. Pre TASR to v pondelok uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.



Uviedol, že jednu štvorčlennú rodinu umiestnili do priestorov klubu dôchodcov na sídlisku Zvolen-Západ, ktoré prerobili na tieto účely. „Ďalšia matka so synom je v krízovom ubytovaní v budove plavárne,“ spomenul.



Podľa neho doteraz nebolo potrebné, aby samospráva pristúpila k aktivácii núdzového ubytovania v telocvični Špeciálnej základnej školy na Sokolskej ulici. Hovorca podotkol, že pripravené bolo pre príchod väčšieho počtu vojnových utečencov. „Dôvodom je určite aj spomalenie prílevu ľudí z Ukrajiny na Slovensko,“ zdôraznil s tým, že mnohé rodiny sú stále ubytované aj v priestoroch stredoškolských internátov. Informoval tiež, že pomohli obyvatelia aj tým, že im sprístupnili vlastné domy a byty.



Dve Ukrajinky, ktoré našli útočisko pred vojnou v stredoškolskom internáte Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo Zvolene, pracujú v call centre v ukrajinskom a slovenskom jazyku. V rámci pomoci Ukrajincom ho od mája spustil Banskobystrický samosprávny kraj. Pomoc v centre je určená nielen utečencom, ale aj ubytovateľom, samosprávam, fyzickým či právnickým osobám, ktoré majú problém v legislatíve alebo chcú mať informácie o spôsoboch pomoci a podobne. Ako pre TASR uviedla jedna zo žien, ony samotné potrebovali pri príchode najmä to, kde sa môžu ubytovať, kde si môžu vybaviť základné formality, ako získať zdravotnú pomoc, ako dostať deti do škôl či získať nejakú prácu.