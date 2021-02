Zvolen už nebude plošne testovať, vznikli ďalšie odberové miesta

Zvolen 12. februára (TASR) – Mesto Zvolen už nebude plošne testovať svojich obyvateľov na ochorenie COVID-19. Uvádza to primátorka mesta Lenka Balkovičová na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že záujemcovia sa môžu testovať podľa potreby v mobilných odberových miestach.



„Je nemysliteľné, aby sme aj po štvrtý raz viazali desiatky zdravotníkov, ktorých práca je potrebná niekde úplne inde. Aj vlastné sily vieme využiť lepšie, napríklad pomocou pri organizácii očkovania, aby sa k nemu čo najskôr dostali všetci záujemcovia,“ zhrnula.



Priebežne aktualizovaný zoznam odberných miest nájdu ľudia na oficiálnej webstránke mesta. V súčasnosti je k dispozícii desať miest, na niektoré sa dá vopred objednať. „Okres Zvolen aktuálne patrí podľa COVID automatu do tretieho stupňa varovania. Platnosť certifikátu stanovila vláda SR pre tento stupeň na sedem dní,“ pripomína.



Testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré zorganizovala samospráva, bolo naposledy v sobotu (6. 2.). „Do našich odberových miest v sobotu zamierilo spolu 12.211 ľudí, z nich 105 bolo pozitívnych. V percentuálnom vyjadrení je teda pozitivita vyjadrená hodnotou 0,86 percenta,“ poznamenala primátorka. Mesto Zvolen v pondelok (8. 2.) svoje školy a škôlky neotvorilo. O tom, že školy zostávajú zatvorené, rozhodol krízový štáb mesta Zvolen.