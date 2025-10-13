< sekcia Regióny
V centre pre liečbu parkinsonizmu vo Zvolene poskytujú i poradenstvo
Autor TASR
Zvolen 13. októbra (TASR) - Pacienti s Parkinsonovou chorobou a inými extrapyramídovými poruchami často čelia úzkosti, strate sebestačnosti či sociálnej izolácii. V Centre pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch v Nemocnici Agel vo Zvolene poskytujú odborníci týmto pacientom nielen špecializovanú liečbu, ale aj sociálne poradenstvo a ľudskú podporu. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
Priblížila, že extrapyramídové poruchy, medzi ktoré patrí Parkinsonova choroba, rôzne druhy parkinsonizmu, trasov a mimovoľných pohybov ako dystónia či chorea, predstavujú pre pacienta aj jeho rodinu veľkú fyzickú i psychickú záťaž. Vo zvolenskej nemocnici sa týmto ochoreniam dlhodobo venujú odborníci v centre pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch, ktorí svojim pacientom poskytujú nielen špecializovanú liečbu, ale aj poradenstvo v oblasti sociálnych a kompenzačných možností.
„Väčšinu našich pacientov tvoria seniori, no stretávame sa aj s pacientmi v produktívnom veku. Choroba ovplyvňuje ich pracovnú schopnosť, sebestačnosť, a tým aj finančné a sociálne zázemie celej rodiny,“ uviedla sestra špecialistka z centra Viera Bebjaková s tým, že mnohí pacienti ani ich príbuzní často nevedia, aké formy pomoci môžu využiť.
Pacientom preto poskytujú základné poradenstvo. Vysvetlia im, aké sociálne príspevky, rehabilitačné či kompenzačné pomôcky môžu získať a na koho sa obrátiť. Táto služba je podľa Bebjakovej určená pacientom centra, ktorí sú v jeho pravidelnej starostlivosti. Dodala, že pacienti majú na základe zdravotného poistenia a odporúčania lekára nárok napríklad na farmakoterapiu, inkontinenčné pomôcky, enterálnu výživu, rehabilitáciu, kúpeľnú liečbu či rôzne druhy kompenzačných pomôcok, od chodúľok až po invalidné vozíky.
„Extrapyramídové ochorenia sú veľmi špecifické a rozsah postihnutia sa líši podľa veku, stupňa ochorenia aj možností terapie. Spoluprácou pacienta, rodiny a zdravotníckeho tímu dokážeme zmierniť následky ochorenia a zlepšiť kvalitu života našich pacientov aj ich blízkych,“ dodala Bebjaková.
